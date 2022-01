El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) cedió casi un minuto y medio en la clasificación el Rally Dakar, pero cuenta con más de media hora sobre el segundo clasificado, el francés Sébastien Loeb, y empieza a ver más cerca la meta final, a la que quiere acercarse sin "correr riesgos" porque no busca "ganar etapas" sino la carrera.

"Hemos terminado la etapa sin que se nos escapara demasiado tiempo, tan solo cedemos un minuto a 'Séb'. Y mañana estaremos en una buena posición en la salida. Hoy no hemos pinchado y no hemos tenido ningún problema con el coche. Nos acercamos poco a poco a la meta. Ya he comentado que no quiero correr riesgos, simplemente seguir un buen ritmo", relató.