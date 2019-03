El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Jorge Enrique Vélez, y al menos 35 árbitros rechazaron este miércoles las denuncias de acoso sexual y laboral contra dos excolegas con experiencia en torneos de la FIFA, Óscar Julián Ruiz e Imer Manchado.

"No conozco ninguna denuncia. Además, yo soy abogado, yo no creo en las denuncias verbales. Las denuncias son por escrito. Todo es me contaron, me dijeron, me hicieron. Me parece que le hacen mucho daño al país y a la seriedad del arbitraje", declaró Vélez, quien presidió la Comisión Arbitral.