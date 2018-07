El entrenador del Guadalajara del fútbol mexicano, el paraguayo José Saturnino Cardozo, afirmó hoy que no le preocupa enfrentarse en su debut como local al Cruz Azul, uno de los equipos que más invirtió en refuerzos para el torneo Apertura 2018. EFE/ARCHIVO

"No me preocupa que el Cruz Azul pueda tener más dinero; nunca he visto a un saco de billetes haciendo goles, hace goles el talentoso, el que tiene el olfato goleador", dijo Cardozo en conferencia de prensa.