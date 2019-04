El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) celebró su segundo triunfo consecutivo en el Muro de Huy, meta de la Flecha Valona, una "carrera muy especial" para el líder del Deceuninck Quick Step, vencedor esta temporada de las clásicas Strade Bianche y Milán San Remo.

"Esta carrera es muy especial para mí y me siento muy orgulloso de repetir el triunfo del año pasado. He ganado muchas carreras este año, pero en la Flecha Valona quería hacer algo importante y lo que conseguido. Me siento muy feliz", dijo Alaphilippe en la meta de Huy.