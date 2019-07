El francés Julien Alaphilippe aseguró que hizo "un descenso de locura" del Galibier porque se aferra al maillot amarillo que logró mantener a falta de dos etapas para llegar a París.

"Me esperaba lo peor, visto el perfil y la forma en la que se ha corrido. Esperaba ataques, pero al final no me he encontrado mal hasta los ataques de Bernal y Thomas en el Galibier", dijo el ciclista del Deceuninck, que tiene ahora una renta de 1.30 sobre el colombiano Egan Bernal y 1.35 sobre el británico Geraint Thomas, ambos del Ineos.