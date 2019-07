El francés Julien Alaphilippe se mostró dispuesto a darlo todo en los Pirineos para mantener el maillot amarillo de líder del Tour de Francia.

"Sé lo que me espera, habrá que pelear para conservar el maillot. Pero no he cambiado mi plan, quiero disfrutar cada segundo del liderato", dijo el ciclista del Deceuninck.