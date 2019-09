El español Fernando Alarza, que finalizó el Mundial de triatlón en cuarta posición tras capturar un bronce en la Gran Final de Lausana (Suiza), aseguró a EFE que fue “una temporada muy buena” sobre todo porque le “respetaron las lesiones”, al contrario que otros años en los que concluía “muy fatigado”.

“Creo que ha sido una temporada muy buena, sobre todo porque me han respetado las lesiones y eso me ha hecho competir con cierta regularidad en un Mundial que no ha sido fácil porque ha sido un poco una locura, con carreras muy abiertas y hemos podido ser muy regulares, entrando entre los 10 primeros", dijo Alarza, nacido hace 28 años en Talavera de la Reina.