El español Fernando Alarza, bronce mundial de triatlón en 2016, que acabó cuarto, en Leeds (Inglaterra), la última prueba del Mundial disputada; y que en los Juegos de Tokio será olímpico por segunda vez, declaró a EFE este miércoles que es optimista y se preguntó que por qué no va "a pensar en seguir progresando y acabar los Juegos con una medalla".

"Después de lo de (los Juegos de) Rio (Brasil, en 2016), volver a estar en unos Juegos es muy positivo, eso es lo primero de todo. Siempre con la ambición, al igual que allí, donde no me salió el resultado que esperaba, en el plano personal. Pero fue la carrera que más he disfrutado en mi vida, así que espero que ahora en Tokio, como mínimo, tener esa misma satisfacción: la de disfrutar de un evento como los Juegos; y, sobre todo, salir a hacerlo lo mejor posible. Con la mentalidad de ganar", explicó a Efe Alarza, nacido hace 30 años en Talavera de la Reina (Toledo) y que hace once se proclamó, en Budapest, campeón del mundo júnior.