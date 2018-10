El español Fernando Alarza, medallista de bronce en el Mundial de triatlón hace dos años y sexto esta temporada, reconoció este lunes en EFE que le gustaría que su hija, cuyo nacimiento está previsto para el mes de febrero, siga sus pasos y sea triatleta.

"Si mi hija me dice que quiere ser triatleta será lo mejor que me puede decir, seguro. Yo vivo dentro de este deporte y sé la relación que hay entre rivales. Competimos en una carrera, pero antes y después estamos juntos, entrenamos juntos, hacemos turismo juntos y eso es algo que pocos deportes tienen. Me gustaría que mi hija también lo pudiera vivir", dijo Fernando Alarza en el marco de una visita a la sede de la Agencia EFE junto al balear Mario Mola, campeón de las tres últimas ediciones de las Series Mundiales.