El piloto Albert Cabestany (Tarragona, 1980), que ha acumulado títulos mundiales desde su estreno en la élite en 2002, entre ellos un título individual indoor en 2002 y 25 títulos mundiales con las selecciones españolas, ha anunciado hoy su retirada definitiva por cuestiones económicas.

"Me voy satisfecho, sabiendo que he luchado por una plaza en el podio hasta la última carrera. El motivo de mi adiós no es otro que no haber encontrado un presupuesto que me haya permitido afrontar con garantías la temporada, ese ha sido el detonante", asegura Cabestany mediante un comunicado.