El escalador cacereño y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Alberto Ginés, encabeza las votaciones para conseguir el galardón de Deportista del Año 2021 en los World Games.

"He sido nominado como candidato a Deportista del Año 2021 en los World Games. Si me votáis os amaré de por vida. Si no, también os querré, pero un poco menos", anunciaba el joven deportista extremeño a través de sus redes sociales.