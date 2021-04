El lateral del Villarreal Alberto Moreno, que el pasado sábado jugó ante el Granada sus primeros minutos de la temporada tras superar una grave lesión en la rodilla que le ha mantenido siete meses alejado de los terrenos de juego, comentó en rueda de prensa que se sintió como un canterano y muy nervioso cuando saltó al terreno de juego.

"La rodilla desde el primer entrenamiento no he pensado en ella, eso quiere decir que está bien. Por ello estoy muy contento. El otro día estaba súper nervioso, como si fuera un canterano, me resultaba muy extraño volver a jugar, ya que nunca había estado tanto tiempo fuera. Son procesos, pero fue raro", relató.