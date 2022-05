El español Alberto Puig, director deportivo del equipo Repsol Honda, ha visto positivo que Marc Márquez volviese a luchar por las primeras posiciones pues "no ha sido una mala carrera, ha hecho un buen trabajo en un fin de semana que no era fácil, ha costado un poco, pero ha conseguido un buen resultado con una carrera emocionante".

"Lo positivo es que Marc volvió a luchar por las primeras posiciones y Pol Espargaró hizo una buena salida, pero no pudo conseguir una buena posición en las primeras vueltas, así que finalmente no fue tan fácil ya que tenía la velocidad este fin de semana, pero desgraciadamente no pudimos encontrar una buena puesta a punto y no fue posible conseguir un buen resultado", explica Alberto Puig en una nota de prensa del equipo.