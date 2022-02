Raúl Albiol, central del Villarreal, aseguró que no fue penalti el golpe fortuito que tuvo con el brasileño Vinícius Junior, al que dijo que en caso de haber golpeado "no se levanta" y lo habría sacado "del campo seguro".

"No le veo venir y si le hubiera golpeado no se levanta, le hago sangre seguro. Ha sido un choque y se ha levantado. Ahora hablarán de penaltis, igual que en la ida, pero ha chocado con mi hombro y nada más. Si le llego a darle un codazo se sale del campo seguro. Se levantó enseguida, no tenía nada y él me lo ha reconocido", dijo en Movistar.