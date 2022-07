Carlos Alcaraz, que cayó este domingo en los octavos de final de Wimbledon, afirmó que se va con la "cabeza alta" del torneo tras perder con Jannik Sinner.

"No he empezado bien. He empezado muy nervioso", comentó el español en rueda de prensa. "He cometido muchos errores en los dos primeros sets. Jannik ha jugado muy bien, mejor que yo. Empezar 2-0 es un hándicap, es muy complicado darle la vuelta. No aproveché mis oportunidades en el cuarto, perdí muchos puntos de 'break'. En Roland Garros también empecé muy mal. Tengo que mejorar con eso".