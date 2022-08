El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que concluyó noveno la clasificación para el Gran Premio de Austria de MotoGP que se disputa el domingo en el "Red Bull Ring" de Spielberg, ha señalado que había "mejorado mucho" y que estaba "bastante satisfecho respecto a ayer, porque hemos dado un paso adelante, hemos cambiado muchísimo la moto de geometría por primera vez en todo el año y hemos dado un paso adelante muy grande".

"No estoy teniendo la mejor de las suertes, la caída de esta mañana me ha dejado fuera del FP3 y luego me han quitado una vuelta muy buena con la que habría salido sexto a sólo dos décimas de las Ducati, con el mismo tiempo de Fabio, por lo que creo que estoy siendo rápido, aunque obviamente aquí es muy difícil estar al nivel de las Ducati", reconoce Aleix Espargaró.