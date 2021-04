El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), tercero al final del primer día de entrenamientos en el trazado Ángel Nieto de Jerez, aseguró que está "sin duda en el mejor momento" no sólo de su carrera deportiva, sino de su vida "en general".

"Aunque me da rabia que haya llegado con 31 años, me da la sensación de que tengo una moto competitiva, pero no sólo es la moto, es que tengo un equipo competitivo que confía mucho en mí y creo que la gente de mi alrededor me suma igual o más que tener una moto competitiva", afirmó Espargaró.