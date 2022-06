El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) volvió a recordar el "garrafal" error que cometió en la última vuelta de la carrera de Cataluña y ha reconocido que le ha costado olvidar "más de lo que me hubiera gustado".

"Al final no fue más que un error, pero no me lo podía quitar de la cabeza por más que me repetía a mí mismo 'es un error, olvídalo', pero me ha costado muchos días y me ha costado muchísimo dormir, hasta el jueves o viernes no lo pasé muy bien", recuerda Aleix Espargaró.