El medio Carles Aleñá (c), acompañado del presidente del Real Betis, Ángel Haro (i), y el vicepresidente, José Miguel López Catalán (d), durante su presentación hoy miércoles como nuevo jugador del Betis, al que llega cedido por el Barcelona hasta la conclusión de la temporada, donde ha destacado que espera pasar "seis meses de gloria", aunque no descarta seguir en el futuro pese a que en el contrato no existe la opción de compra, hoy en la sede del club bético en Sevilla. EFE/ Raúl Caro.