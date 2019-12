El Real Madrid visitará Mestalla la próxima jornada de LaLiga Santander con una alerta, la situación del centrocampista brasileño Casemiro, que se mantiene con cuatro amonestaciones y en caso de jugar y ser amonestado, se perdería el clásico del Camp Nou ante el Barcelona del 18 de diciembre.

"No podemos hacer nada, tiene cuatro tarjetas y si le meten una estará fuera el próximo partido", aseguró Zinedine Zidane en vísperas del duelo ante el Espanyol avisando de que no reservaría a su jugador. Casemiro jugó todo el partido, no fue amonestado ni tuvo ningún comportamiento extraño para provocar la tarjeta que le habría asegurado su presencia en el clásico del fútbol español.