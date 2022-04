El entrenador del Levante, Alessio Lisci, descartó este viernes que en el derbi en Mestalla del sábado el Valencia pueda salir relajado porque no necesita tanto como ellos los puntos y añadió que si fuera el entrenador rival saldría “a descender” a su equipo.

“Si soy el Valencia, salgo al campo a intentar descender al Levante, lo tengo más claro que el agua. Porque el fútbol es así, esas rivalidades tienen que existir, los derbis molan porque hay rivalidad, si no la hubiera no molaría. No creo que va a salir a ayudar, nosotros lo haríamos y me parece lo más normal del mundo”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.