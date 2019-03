El centrocampista del Espanyol Álex López afirmó este martes después de la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que pese a la falta de minutos se viene "abajo" y trabaja para cuando le llegue "la oportunidad".

El futbolista, en este sentido, no se centra ahora mismo en una salida en el próximo mercado. "Siempre he dicho que en mi cabeza sólo está aprender aquí. Ya veremos qué pasa en el futuro. Todo el mundo quiere jugar y ahora me ha tocado estar así", analizó.