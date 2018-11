El piloto español Álex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) señaló tras acabar en la tercera posición en el G.P. de la Comunidad Valenciana, que lo considera una regalo, tras la caída que sufrió cuando lideraba la prueba.

"Después de una caída haber acabado en el podio ha sido un regalo. Tenía la victoria cerca pero iba muy al límite, iba aumentando décima a décima pero he cometido ese pequeño error. He cogido la moto fuerte y he tenido la suerte de que ha arrancado rápido y después he podido rodar rápido otra vez", comentó.