El español Alex Márquez (Honda RC 213 V) ha destacado algunos favoritos durante la presentación del documental "Yo soy Álex" que ha preparado su patrocinador personal Allianz, en el que destaca una serie de cualidades del piloto, quien sin embargo quiso aclarar que para saber quienes serán favoritos "todavía hay que esperar un poco".

Tras la presentación del documental y en el turno de preguntas, la del regreso de Marc Márquez a la competición era obvia, pero su hermano pequeño no se quiso ni mojar: "No lo sé. No soy la persona para decirlo si va a estar o no. Supongo que su equipo dirá algo, no sé si hoy, mañana o durante esta semana. Sólo está claro que yo voy a ir y que salgo hoy".