El piloto cerverino Álex Márquez, campeón del mundo de Moto2, dijo este sábado en la celebración de su segundo título mundial que se lo dedica a "todos los que creyeron" en él.

"Es para toda la gente que me ha ayudado, me ayudó y creyó en mi cuando, en el 2015 y 2016, no me adaptaba a la categoría. Toda esa gente me ha ayudado, me ha hecho creer y, al final, lo he conseguido", dijo.