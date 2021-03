El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, expresó este viernes su preocupación por la falta de fechas establecidas para la reanudación de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, debido a la pandemia de la covid-19.

"Me preocupa que al momento no haya fecha oficial establecida para la reanudación de las eliminatorias, porque a mí siempre me gusta jugar en cualquier escenario, en este escenario es lo mismo, honestamente quería competir", precisó Alfaro en una rueda de prensa virtual sobre el partido amistoso que sostendrá con Bolivia el próximo lunes.