El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, lamentó la baja de Alex Isak y David Silva para el partido ante el Granada pero advirtió de que sin dos de sus principales figuras su equipo "sale a ganar todos los partidos".

"Cuando hablamos de Isak o Silva siempre sacamos números pero yo digo lo mismo, que no vale la pena lamentarse y pensar que, como no están, mi equipo no será competitivo y que no va a ganar. Siempre pienso en que con los que estamos podemos ganar todos los partidos", declaró Alguacil en el encuentro con la prensa previo al partido de este jueves.