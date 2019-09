El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, tiene confianza en que la inauguración este sábado del renovado estadio de Anoeta, ahora denominado Reale Arena, otorgue un plus a sus jugadores que permita dejar la victoria en casa en la visita del líder Atlético de Madrid.

"Me gustaría pasar por ser el entrenador que ganó en la inauguración del nuevo estadio, no por el entrenador que lo inauguró, y los jugadores no quieren ser los que estrenaron el campo, sino los que ganaron ese partido", declaró Alguacil que espera que la afición "nos dé mucho".