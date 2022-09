El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no se mostró muy optimista con la posibilidad de que Mikel Oyarzabal, todavía de baja, pueda llegar al mundial de Qatar, una opción que dejó abierta el seleccionador Luis Enrique.

"No sé con qué motivación ha lanzado ese mensaje 'Lucho'. Seguramente sería para darle ánimo, pero la realidad es que no tiene lógica porque Mikel todavía no ha realizado entrenamiento alguno con el equipo. Imaginad lo lejos que está y además es una lesión que obliga a ser muy precavido", sentenció Alguacil en comparecencia de prensa previa al partido de Liga ante el Espanyol.