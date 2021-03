Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, reivindicó la labor de su equipo ante el Real Madrid (1-1), a pesar de que el tanto del brasileño Vinicius Junior en el último minuto les haya privado de los tres puntos, asegurando que “pocos” han dado “la cara” como lo han hecho ellos este lunes en el Alfredo di Stéfano.

“En el minuto 88 esa gente que dices que está criticando, si esa es la palabra, porque no lo sé, seguramente no estarían diciendo lo mismo. Después de visto, como te he dicho antes, hay pocos equipos que den la cara como lo ha hecho la Real aquí. Y hay pocos equipos y pocos entrenadores que son capaces de sacar puntos como lo hemos hecho nosotros aquí”, dijo en rueda de prensa.