El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró este martes que lo siente por su ausencia y la del portugués Cristiano Ronaldo en la ceremonia de los premios "The Best" de la FIFA, celebrada el lunes en Londres, y explicó que no pudieron acudir por problemas de calendario.

Allegri se refirió al hecho de que el evento de la FIFA se organizó poco antes del compromiso de este miércoles contra el Bolonia, correspondiente a la sexta jornada de la Serie A italiana (Primera Diviisión), en la rueda de prensa previa a este partido liguero.