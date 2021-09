El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna, elogió este miércoles el crecimiento que ha tenido el internacional ecuatoriano Félix Torres en el fútbol mexicano. "Félix ha trabajo duro. En los momentos en los que le costó la adaptación al fútbol mexicano, hemos trabajado en variantes ofensivas y defensivas con él. Su techo está lejos por la juventud que tiene", explicó en rueda de prensa. Almada destacó que Torres, líder en balones recuperados en el torneo Apertura 2021 con 61, tiene a sus 24 años un futuro prometedor no sólo en México sino en el balompié mundial. "Estamos ante un jugador que ha tenido un crecimiento importante y que seguirá creciendo. Nos alegra el presente de Félix, no sólo con nosotros sino con la selección ecuatoriana. Es un futbolista con una proyección grande", añadió el uruguayo, quien también dirigió a Torres en el Barcelona de Guayaquil ecuatoriano. Guillermo Almada descartó tener un conflicto con el chileno Diego Valdés, quien tuvo una discusión con el estratega cuando salió de cambio en el último partido del Santos Laguna ante el Juárez FC en la séptima jornada del Apertura 2021. "Me gusta ser directo y no dejar cabos sueltos cuando ocurren los hechos y le dije algunas a Diego con el respeto debido. Por más que me pidió disculpas en el vestuario, son situaciones habituales, yo en un momento lo hice, pero tenemos que tratar de evitarlas y seguro tendremos una conversación más profunda cuando regrese de jugar las eliminatorias con su selección", expresó. El estratega sudamericano valoró como positivo que el Santos se encuentre en la quinta posición de la clasificación del Apertura tras las primeras siete jornadas. "El esfuerzo de los futbolistas ha sido bueno, a pesar de que en este semestre sabíamos que íbamos a tener una problemática grande, porque llegamos a la final y tomamos vacaciones más amplias, después porque teníamos jugadores que estaban en sus selecciones y jugadores que se recuperan de lesiones", señaló. El uruguayo vislumbró a un Santos Laguna más peligroso en ofensiva conforme avance el torneo y recupere a elementos lesionados como el ecuatoriano Ayrton Preciado, quien aún no debuta en el Apertura por un desgarre muscular del isquiotibial derecho que sufrió en la pasada Copa América. "Siempre pasa por mi cabeza tomar más riesgos, tener objetivo el arco de enfrente, por más que debemos tener un equilibrio, pero siempre y cuando los futbolistas se adapten y nos dé buenos resultados", finalizó.