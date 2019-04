El tenista murciano Nicolás Almagro ha anunciado este lunes su retirada a la edad de 33 años y lo deja después de haber sido profesional durante los 16 últimos "con orgullo", ha dicho, para a partir de ahora dirigir la Academia de Tenis de La Manga Club.

"Me quedo con el camino recorrido. Muchos me decían que podía haber logrado más, pero le he dado todo al tenis y el tenis a mí", ha dicho.