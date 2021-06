El piloto español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, aseguró que el Gran Premio de Francia del próximo fin de semana "será diferente a la experiencia en Mónaco y Bakú" y confió en "poder ofrecer un espectáculo a los aficionados".

"Siempre me gusta correr en Francia. He tenido algunos buenos resultados en la Fórmula 1 y en otras categorías, pero el circuito Paul Ricard es una pista que no conozco muy bien, ya que sólo he corrido aquí una vez en Fórmula 1", dijo.