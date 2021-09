El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró este miércoles, con miras al Gran Premio de los Países Bajos, el decimotercero del Mundial, que se disputará este fin de semana en Zandvoort -donde no se corre en la categoría reina desde 1985-, que "será un desafío único" y que "no" saben "qué pasará", pero que "ir a circuitos nuevos no es algo tan raro ya".

"Zandvoort será interesante para todos, ya que muy pocos de nosotros hemos corrido antes en el circuito", comentó Alonso, que regresó este año, tras dos temporadas fuera de ella, a la F1; con la escudería con la que festejó sus dos títulos mundiales (2005 y 2006, que de aquella corría como Renault).