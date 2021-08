El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró, con miras a la próxima prueba del Mundial, el Gran Premio de Bélgica, que se disputará este fin de semana en Spa-Francorchamps, que el de las Árdenas "es un gran circuito" en el que siempre "es un placer pilotar" un monoplaza de la categoría reina.

"Me tomé un tiempo para recargar las pilas, ya que ha sido una primera mitad de temporada larga. He hecho algo de ciclismo y he pasado tiempo con mi familia y amigos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a la pista de carreras y me divertí un poco en mi pista de kárting en casa (en el complejo del Museo y Circuito Fernando Alonso, en Llanera, Asturias)", explicó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con su actual escudería, que entonces corría como Renault).