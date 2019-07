El piloto español Fernando Alonso afirmó que tiene claro el siguiente paso que dará en su carrera y que no pasa por volver a una Fórmula 1 que no le ofrece los mismos retos que puede conseguir fuera de ella.

"Tengo una idea clara de lo que voy a hacer, no dejo puertas abiertas ni estoy esperando o buscando que me llame nadie. Siempre he elegido dónde y cuándo quería correr, porque me muevo en base a lo que me hace feliz. Lo que haga en el futuro está en mi cabeza y se sabrá a su debido tiempo", explicó el asturiano que se encuentra en Asturias presentando actos con su Fundación.