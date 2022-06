Álvaro y Clemente Cebrián son los fundadores de El Ganso. El impacto del famoso polo verde de Luis Enrique en la Eurocopa fue exponencial en el mercado. Es un tejido 'Sepiia' antimanchas. Álvaro, en una amplia entrevista con la Agencia EFE, confiesa su pasión por el fútbol, el gran desafío que supone para su empresa “jugar también su Mundial en Qatar” como patrocinador textil de la selección española. Y recuerda el día, que jugando contra Guti y su Real Madrid C, perdió 1-12, pensó y pensó entonces ya dedicarse a otro oficio. No le ha ido mal en la vida. La compañía tiene ya 150 tiendas. Los hermanos Cebrián son empresarios emergentes, innovadores siempre, Álvaro sabe mucho de fútbol y de futbolistas.

Pregunta (P): ¿Dónde comenzó su idilio con el fútbol?

Respuesta (R): Yo jugaba de lateral derecho y en los primeros años se interesó por mí incluso el Atlético de Madrid, pero luego Gil quitó las categorías inferiores. Cuando pasé a jugar en el medio, que me divertía más, ahí no se fijó en mí ni mi madre (ríe). Se me daba mejor de lateral derecho, pero no me divertía igual.

P: ¿Quiénes eran sus ídolos?

R: Me gustaba muchísimo Raúl, e Iván Helguera por lo que transmitía, cómo jugaba y su forma de ser… ese Madrid del año 2000, el del tacón de Fernando Redondo en Old Trafford, lo viví mucho, con intensidad. Años después, me gustaba mucho Iniesta, pero antes de ser tan famoso, incluso cuando era suplente en el Barça.

P: ¿Cuál ha sido su relación y la de su hermano con el mundo del fútbol?

R: Hemos sido siempre apasionados del fútbol, sobre todo, y del deporte en general, con mi padre haciendo ‘footing’ desde pequeños; pero el fútbol ha sido una pasión siempre. Nosotros jugamos en el Aravaca, luego el Pozuelo muchos años… con la ilusión de ser algún día futbolista, pero nunca lo veías posible porque no tenías el nivel.

Nos pasó cuando jugamos contra el Real Madrid C, que nos ganaron 1-12 y ya jugaba Guti ahí… ahí ya dijimos “dedícate a otra cosa” (ríe).

P: La marca El Ganso ha crecido mucho en los últimos años, con un vaivén con la compra por parte del fondo de inversión de Louis Vuitton. ¿Cómo fue ese punto de inflexión y el retorno a los orígenes?

R: Mira, el mundo de la moda es igual de apasionante que el del fútbol. Estas de lunes a domingo en las tiendas, las producciones, los diseños… Llega un momento en el que creces mucho y viene un fondo importante a entrar con nosotros, pero no fue el momento ni el lugar; ahí nos equivocamos. Esto nos cambió la compañía, nuestra propia identidad; por culpa nuestra. Decidimos recomprar y tomar el control para seguir nosotros otra vez. Vimos que no estábamos preparados en ese momento. Hubo años malos y buenos, ahora gracias a Dios vuelve a haber años buenos tras las adversidades que hemos pasado.

Siempre lo decimos aquí: esto es como el fútbol, un año estás en ‘Champions’ y otro puedes bajar a Segunda.

P: ¿Cómo surgió la idea de crear ‘El Ganso’? ¿Dónde estuvo el ‘clic’?

R: Igual hablamos de hace 20 años. Siempre ligo mi vida con los Mundiales, fue durante el Mundial de Corea de 2002, más o menos. Yo siempre insistía a mi hermano Clemente en que había un hueco muy grande en ropa de hombre entre irte a un Massimo Dutti o un Ralph Lauren, faltaban opciones. Una ropa así con rollo y precio accesible no era fácil de encontrar, tenías que ir picando de todos lados.

Hice mi primer plan e iba a fábricas a investigar mientras yo tenía mi trabajo de comercial de telefonía. Y un par de años después vino mi hermano a decirme “eso que decías, creo que tienes razón, tal…” y me enganché de nuevo. Fue cuando de repente empezamos produciendo unas camisas, pantalones, zapatillas… todo en Talavera, Toledo y Barcelona y a raíz de ahí nos enganchamos; te hablo del 2004 o 2005. A partir de ese momento ya todo fue rodado y nos fuimos enganchando, con muchos tropiezos de los comienzos.

Nuestro gran éxito fue abrir un local en una zona muy bien ubicada, pagando mucha renta, en la Calle Fuencarral en Madrid; fue una apuesta fuerte. Poco después se metió nuestro padre, que creía en la idea y a partir de ahí fue crecer.

P:¿Qué les ha proporcionado vuestro patrocinio con la selección española?

R: En primer lugar, cada uno tiene su equipo y siente los colores del fútbol y la selección nos representa a todos los españoles; nos representa a todos. Tu equipo puede caer en la ‘Champions’ o ser eliminado de lo que sea y bueno, pues se eliminó. Pero cuando España cae en un Mundial o una Eurocopa el trauma era mucho mayor, porque lo vives mucho.

Cuando surgió la oportunidad llegábamos de vestir muchos años al Valencia, que fue muy buena experiencia, y fue un subidón muy grande. No lo dudamos, conectamos con ellos bien. Es un patrocinio que vivimos en cuerpo y alma, no solo porque España pase, juegue bien y tenga valores, también porque se identifica con lo que es la marca nuestra. Queremos realzar los valores de lo que nos une la selección.

P: Vemos a Luis Enrique en el banquillo con la ropa de vuestra marca. ¿Cuál es su relación con él?

R: Siempre ha sido un entrenador que nos ha encantado, por lo que hizo en el Barça, en la Roma, por sus ideas, su forma de ser… Con él, creímos mucho en su figura. El hecho de vestir a la selección tiene mucho que ver con que él sea el entrenador. Que una figura como él dirigiera al equipo nos hizo apostar por ellos. Luego le hemos conocido en persona y es excepcional, hemos congeniado. Que le guste vestir nuestra ropa cuando a él le apetezca es un honor.

P: ¿Cómo sintieron el ‘boom’ del polo de Luis Enrique en la Eurocopa?

R: Fue un orgullo para nosotros, aunque con los pies en el suelo porque las cosas son efímeras. Por supuesto que ese polo lo vendes mucho más, pero para nosotros, más allá de vender más de una cosa que de otra, significa que haya una unión fuerte entre nuestra empresa y la selección. Que el entrenador tenga el gesto de ponérselo es muy bonito. Nosotros hemos estado con él y con la selección en lo bueno y en lo malo. Creemos mucho en lo que está haciendo, construyendo un bloque y una forma de jugar. Verle con el polo es un orgullo de estar unidos con la selección.

P: ¿En qué nota el retorno de esta unión?

R: Cada vez que Luis Enrique se pone una prenda nuestra se nota mucho, es una persona con mucho tirón y repercute mucho en nuestras tiendas. No solo Luis Enrique, se nota por los jugadores, la publicidad en el campo… que la gente una ‘El Ganso’ a la selección es muy positivo para la marca porque al final es una marca de todos los españoles.

P: Tienen un público muy ‘casual’ y joven, que pega en las edades de este perfil del fútbol. ¿Notan la complicidad de los futbolistas con la marca?

R: A ellos les vas conociendo y te gusta entender lo que les gusta llevar. Tienes que escuchar y adaptarte a los cambios. Te vas adaptando haciendo unas prendas más confortables, más técnicas, pensadas en el día de hoy con los viajes… Hicimos un primer uniforme que igual fue excesivamente clásico y ahora vamos a sacar uno mucho más evolutivo, que hemos hecho conjuntamente con gente de la selección, y creemos que les va a gustar mucho más.

P: ¿Los jugadores opinan sobre la ropa?

R: Sí, claro que opinan y sabes dónde tienes que mejorar. También nos lo dice Luis Enrique, Molina… hacemos mucha piña con ellos en ese sentido. Nosotros les entendemos a ellos y ellos a nosotros.

P: Ustedes trabajan muy bien en algo muy importante, que es el trabajar con otras compañías que te aporten innovación a las que no llegan. Tienen un acuerdo con ‘Flex’ para la suela de las zapatillas, que tendrán los internacionales también. ¿En qué consiste este I + D?.

R: Consiste en que el material y la suela de las zapatillas sean de colchones ‘Flex’. Es un tipo de patente que tienen ellos. Les gustó la idea porque queríamos mejorar la confortabilidad del calzado, y nos recibieron con los brazos abiertos. Vamos a lanzarlo en breve, la zapatilla es bastante cómoda. Los jugadores van a tener esa plantilla.

P: Ustedes están cerca de estos proyectos para seguir evolucionando, ¿hacia dónde va la compañía?

R: Nosotros hemos potenciado mucho el hombre en cuanto a calidad de color, tejidos, usos… hemos estado muy abiertos a la evolución tecnológica y no solo el diseño; es decir, a que sean tejidos con nuevas características como la asociación con ‘Sepiia’ para tejidos que son antimanchas y con otra ‘start-up’ que se llama ‘Beston’ que hacen plumíferos que se calientan con un botón y una batería, como la asociación que comentaba con ‘Flex’. Si nos asociamos con alguien es para que nos aporte cosas que nosotros no hacemos. Además, son gente nueva con ideas frescas y nos complementamos muy bien.

P: Hace meses hicimos en nuestra sección de Industria del Deporte un reportaje sobre el color, y hablamos con el director creativo de Benetton. Hablamos de términos que se asocian en España como es el azul Gabarra, apelando al Athletic y la ría para celebrar los títulos, el rojo Ferrari… ¿qué importancia tiene el color en ‘El Ganso’?

R: Es clave. En ese sentido antes andábamos muy pez, pero hemos fichado a creativos con mucha experiencia en marcas top y nos hacen ver más cosas. Descubrimos la técnica se llama ‘garment dye’, que es un tejido en crudo tintarlo en color y sacas un color desgastado y luego lo lavas…en el color hay un universo. Años atrás nos habíamos limitado a sota, caballo y rey, pero cuando te metes con un equipo así te das cuenta de todo lo que hay.

P: Cuando uno entra a una tienda de ‘El Ganso’ que hay por todo el mundo ya, uno siente ese ambiente futbolero y de deporte. ¿Tuvo clara esta relación desde el principio?

R: Casi todas las marcas se unen a un deporte. Tú tienes que hacer lo que a la marca le salga de su alma. Para mi hermano y a mí el fútbol nos sigue poniendo excitados. El fútbol en las tiendas, en las imágenes, el asociarnos a la selección… nos sale de dentro.

Los uniformes de la Italia del 82 tenían un estilo muy bonito, en ese sentido nos gustaban más los uniformes de antes, que hay que darles la técnica de ahora. Ese contraste de color lo utilizábamos mucho en nuestras primeras colecciones. Las fotos que veis en las tiendas tienen ese enganche. El gusto por el fútbol y por esa indumentaria.

P: ¿Por qué el nombre y el logo de la marca?

R: Estuvimos un tiempo pensando. Pensamos en un papagayo, una mesa, una silla… y nos quedamos con la copla de que el ganso era un animal muy elegante y muy divertido a la vez. Además, tiene esa connotación de lo que te decían de pequeño de “¡Deja de hacer el ganso!” Es un animal que vimos que define lo que queremos ser nosotros.

Y meterle dentro de un círculo es porque entonces había un bar que siempre nos ha encantado, el bar Cock en la calle Reina, y tomándonos una cerveza allí pensamos en meter el ganso en un círculo igual que habían hecho ellos con el gallo. Fue en honor a ese legendario bar, que mola mucho.

P: Igual que España está preparando el Mundial, vosotros también. ¿Cómo afrontan estos meses hasta Qatar?

R: Para nosotros también es importante, las empresas que estamos con la selección también lo juegas. Estamos probando un nuevo uniforme que saldrá en septiembre, una nueva colección en acuerdo con la Federación para vender en nuestras tiendas, que ya como sabes vendemos la colección de ‘Naranjito’, acciones de márketing para ese momento… nosotros también jugamos el Mundial.