23 may. 2022

EFE Barcelona 23 may. 2022

El jugador del Barcelona Dani Alves, explicó que "no depende" de él que siga la próxima temporada en el equipo azulgrana tras perder por 0-2 ante el Villarreal en el Camp Nou en la última jornada de LaLiga Santander.

"Yo no sé lo que pasará, solo vivo el presente, que es un regalo. El futuro es una incógnita. Hasta el 30 de junio soy jugador de este club y, como he hecho toda mi vida, lo representaré lo mejor que pueda. Mi deseo todo el mundo lo sabe. Si dependiera de mí hace tiempo que estaría hecho. Pero no depende de mí", añadió el lateral brasileño en declaraciones a Movistar LaLiga.