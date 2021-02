La piloto española Ana Carrasco, primera mujer en proclamarse campeona del mundo de motociclismo, en la categoría de Superbikes Supersport 300 en el año 2018, volvió a subirse a su moto oficial este miércoles cinco meses después de fracturarse dos vértebras y aseguró a EFE que acabó con “mejores sensaciones” de las esperadas.

“Estoy muy contenta con el primer día. Las sensaciones han sido mejores de lo que esperaba. Me he sentido bastante bien desde el principio y he ido bastante rápido. Sigo teniendo algo de molestias en el cuello y en la espalda, pero me he encontrado bien pilotando. Contenta con volver al circuito, volver a trabajar con el equipo”, dijo en declaraciones a EFE.