La piloto española Ana Carrasco, la primera mujer en lograr un campeonato del mundo en motociclismo (Mundial de Supersport 300), tiene entre ceja y ceja formar parte, en un futuro próximo, de la competición de MotoGP, al lado de alguno de los protagonistas actuales en los circuitos.

"Siempre me he fijado en los mejores pilotos. Valentino Rossi es uno de los mejores de la historia. Casey Stoner también uno de mis preferidos y ahora Márquez y Lorenzo, todos los que está en lo más alto. No me fijo en uno en concreto porque el piloto perfecto no existe pero siempre intento fijarme en lo mejor de cada uno para intentar aprender", dijo Ana Carrasco en un reducido encuentro con periodistas españoles en Montecarlo, entre ellos la Agencia EFE.