La española Ana Carrasco, la única mujer piloto del campeonato del mundo, en la categoría de Moto3, dijo a la Agencia EFE que prefiere no tener metas u "objetivos" en su regreso al Mundial y, sobre las circunstancias que han rodeado al inicio de la tercera prueba del campeonato, el Gran Premio de Argentina, tiene claro que quiere que se disputen las carreras con normalidad.

"Mejor que lleguen las cosas, pues al final, si hemos venido aquí a Argentina para no correr la verdad es que no me haría mucha gracia", afirmó Carrasco.