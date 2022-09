Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que la lesión de rodilla de Karim Benzema sea importante, a la espera de las pruebas a las que se someterá a su regreso a España el delantero francés, tras caer lesionado en Glasgow ante el Celtic en la primera jornada de la Liga de Campeones.

"Después de una primera evaluación no parece nada grave, pero tenemos que esperar a mañana. No parece nada serio, puede ser una pequeña molestia de los dos", aseguró Ancelotti en Movistar sobre Karim Benzema y añadiendo a Militao, que no pudo saltar en la segunda parte al terreno de juego.