Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, asumió la responsabilidad de la goleada encajada en el clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, al admitir que falló en su planteamiento.

"El planteamiento no ha sido bueno y no ha salido bien, no lo he planteado bien para ganar el partido. El Barcelona ha sido mejor y ha merecido ganar, no tengo problemas en asumir la responsabilidad porque he fallado en este partido", aseguró en rueda de prensa.