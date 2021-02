El italiano Andrea Dovizioso, que inicialmente optó por tomarse un "año sabático" tras decidir no continuar en la escudería Ducati, señaló que está "dispuesto" a regresar a MotoGP, pero que no lo haría a cualquier precio, tras barajarse su nombre como uno de los posibles sustitutos de Marc Márquez si el ocho veces campeón del mundo español no pudiese regresar a la competición al inicio de la temporada.

"Estoy abierto, pero en este momento no estoy buscando un lugar para volver a toda costa", dijo Dovizioso a SkySport.it. quien reconoció que "sólo" le "interesan los proyectos de cierto tipo". "Así que si hay una posibilidad de volver a MotoGP en 2021 o 2022, seré el primero en estar encantado de hablar, si no, no hay ningún problema".