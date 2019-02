Ángel Torres, presidente del Getafe, lamentó la redacción del acta arbitral del colegiado Xavier Estrada Fernández tras el encuentro de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey que midió a su equipo contra el Valencia.

"Llevo muchísimos años en esto y no he visto una redacción de un acta con tanta maldad y tan poco real con respecto a lo que había ocurrido. Creo que quien provoca tendrá que ser sancionado porque nosotros lo que hacemos es repeler y defendernos de lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego, no vas a dejar que te peguen", explicó acerca de los incidentes que ocurrieron tras el pitido final.