La española Anna Godoy comparte su pasión por el triatlón con su padre, ‘El tiburón’, y su hermano Francesc, que no pudieron participar en unos Juegos Olímpicos, por lo que “sería un orgullo” para ella y para su familia lograr la clasificación para la próxima cita en Tokio.

“Sería un orgullo para todos. Aún queda mucho y no quiero pensarlo hasta que no llegue el momento, pero poder ir a unos Juegos Olímpicos sería un orgullo para mí y para toda mi familia, ya que cuando mi padre hacía triatlón aún no era olímpico y mi hermano ha tenido tanto nivel en chicos que no ha podido ir; porque si hubiese sido de otro país hubiese ido. Que yo esté luchando para ir es un orgullo y si lo consigo seguro que vendrá toda la familia a animarme”, declaró a EFE la triatleta barcelonesa.