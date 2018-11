El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, pasó sus semanas más complicadas al frente del equipo antes de vencer a Sporting y Reus, y, aunque nada ha cambiado su forma de pensar y trabajar, sí que reconoce que en Oviedo, por primera vez como técnico, habla "primero con la cabeza que con el corazón".

El técnico admitió en una entrevista con Efe que en el club carbayón tiene que hablar primero con la cabeza para que "no se desvíe la atención a otro lado", e insistió en que cuando las cosas no salen, siempre se mira al mismo sitio, el banquillo, circunstancia por la que no se muestra preocupado ya que se centra en el "día a día".