El ala-pívot estrella de los Bucks de Milwaukee, el griego Giannis Antetokounmpo, que aportó un doble-doble de 17 puntos y 17 rebotes en el triunfo a domicilio que lograron por 84-113 ante los Miamia Heat en el tercer partido de la eliminatoria de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este, destacó que los marcadores finales pueden engañar y nada ha sido fácil.

"Los dos últimos partidos no han sido fáciles", destacó Antetokounmpo. "Obviamente, estábamos arriba de 30, pero no es fácil ... Lo diré: diré que haciendo nuestro trabajo, no me sorprende que podamos ganar un partido porque una vez que nos concentramos sobre nosotros mismos, jugar juntos, divertirnos y ser duros, van a pasar cosas buenas. Y en estos tres partidos ha sucedido todo eso".