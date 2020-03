Fotografía de archivo del jugador de los Nets de Nueva Jersey Brandon Armstrong (i) acompañado por Kenyon Martin (c) y Tamar Slay celebrando su victoria frente Los Pistones de Detroit en un juego de la Conferencia Este de la NBA el 14 de mayo de 2004. Despistes también solía tener su compatriota Brandon Armstrong, un base que militó entre 2001 y 2004 en los Nets de New Jersey. Hablar de sus recurrentes lesiones musculares era un problema. Un día encendió las alarmas al confesar sin consuelo: "No sé en qué pierna sufro la tendinitis. El médico no me lo ha dicho aún". EFE/JEFF KOWALSKY